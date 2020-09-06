Польські політики вшанували українців, які рятували їхніх співвітчизників у роки війни на Волині

У місті Торунь на півночі Польщі відкрили меморіальні дошки з прізвищами 300 українців, які ціною власного життя врятували поляків в роки війни під час трагічних подій на Волині.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на PAP.

Участь в церемонії взяли, зокрема, лідер владної партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, голова Інституту національної пам’яті РП Ярослав Шарек.

Качинський зазначив, що вшанування цих простих людей є “обов’язком поляків”. За його словами, події 1943-1945 років на Волині були жахливим злочином, який не можна забувати.

“Про це треба пам’ятати не заради минулого, не заради ненависті, а заради майбутнього”, - переконаний політик.

Голова ІНП Шарек висловив сподівання, що у справі Волинської трагедії “настане час польсько-українського порозуміння”, і в Україні також ставитимуть такі пам’ятники.

Як відомо, в Україні та Польщі різні погляди на події 1943-1945 років на Волині та у Східній Галичині. Сейм Польщі назвав Волинську трагедію “геноцидом польського народу“, українські історики це заперечують.

Польські історики покладають відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а більшість їхніх українських колег переконані, що у цих злочинах винні обидві сторони. За оцінками польських науковців, унаслідок етнічних чисток загинуло понад 100 тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість у нашій країні говорять про кількадесят тисяч загиблих поляків та до 20 тисяч українців.

11 липня у Польщі Національний день пам’яті польських жертв геноциду, "вчиненого українськими націоналістами", на Волині в 1943-1944 роках.