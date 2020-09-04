У Києві вшанували пам’ять журналіста Укрінформу Задоянчука, загиблого в АТО

У Києві біля могили журналіста Укрінформу Олега Задоянчука, який загинув в АТО 4 вересня 2014 року, відбулася поминальна зустріч.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у шості роковини загибелі Задоянчука родичі, колеги та побратими загиблого зібралися на Лук'янівському кладовищі.

Командир бригади територіальної оборони Києва Микола Білосвіт, який у 2014 році був начальником штабу батальйону, в якому служив Задоянчук, розповів, що загиблий був патріотом, який не ховався від обов’язку захищати Батьківщину. «Третя хвиля мобілізації, яка була у 2014 році, я вважаю, що вона була найпатріотичніша та наймотивованіша хвиля чоловіків і жінок. Ми все літо 2014 року «йшли вперед» і звільняли територію України від російських загарбників, російських військ. В кінці серпня Олег прийшов по третій хвилі мобілізації. Я тоді був начальником штабу батальйону...У ніч з 3 на 4 вересня були залпи артилерії «Смерч» з території Росії, не змогли вберегти, і ми як командири максимально старалися, але артилерія не вибирає», - сказав він.

Поминальна зустріч з нагоди річниці смерті Олега Задоянчука / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Задоянчук загинув у ніч на 4 вересня в результаті артобстрілу системами «Смерч» під Луганськом. Його мобілізували 29 серпня. 2 вересня у числі ще 16 новоприбулих бійців він прийняв присягу у 12 батальйоні територіальної оборони Києва. У ніч на 4 вересня ворожа артилерія знищила їхній табір у селі Дмитрівка Новоайдарського району.

Олег Задоянчук народився 10 липня 1971 року у Хабаровську. У 1995 році закінчив Київський університет імені Шевченка. Працював на телевізійних каналах 1+1, «Новий канал», «Сіті», «5 канал», в інформагентствах УНІАН та Укрінформ. Загиблому журналісту було лише 43 роки.