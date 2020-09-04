Сьогодні вшановують пам’ять журналіста Укрінформу Задоянчука, загиблого в АТО
Поминальна зустріч відбудеться на Лук'янівському кладовищі у Києві, повідомляє Укрінформ.
Задоянчук загинув у ніч на 4 вересня в результаті артобстрілу системами «Смерч» під Луганськом. Його мобілізували 29 серпня. 2 вересня у числі ще 16 новоприбулих бійців він прийняв присягу у 12 батальйоні територіальної оборони Києва. У ніч на 4 вересня ворожа артилерія знищила їхній табір у селі Дмитрівна Новоайдарського району.
Олег Задоянчук народився 10 липня 1971 року у Хабаровську. У 1995 році закінчив Київський університет імені Шевченка. Працював на телевізійних каналах 1+1, «Новий канал», «Сіті», «5 канал», в інформагентствах УНІАН та Укрінформ. Загиблому журналісту було лише 43 роки.
У п'ятницю о 12.00 відбудеться поминальна зустріч на Лук'янівському цвинтарі. Вхід до військового кладовища - з боку вул. Дорогожицької направо до ділянки загиблих на фронті в АТО.