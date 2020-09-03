В Україні щороку фіксують близько 700 злочинів і правопорушень серед копів

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції викриває за рік близько 700 випадків правопорушень і злочинів серед поліцейських. В середньому близько двох фактів щоденно.

Як передає Укрінформ, про це в програмі "Право на право" на телеканалі «Дім» повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

За його словами, 90% від виявлених зловживань у поліції розкрито саме за матеріалами внутрішньої безпеки НПУ.

"У поліції працюють живі люди, а не роботи. Представники українського суспільства, які відображають його проблеми. Бувають і негідники. А бувають приклади, коли люди віддають не лише своє здоров'я, але іноді і власне життя боротьбі з беззаконням. У 150-тисячному колективі поліцейських не можуть всі бути абсолютно ідеальними", - сказав радник глави МВС.

Як повідомлялося, один з останніх резонансних злочинів, скоєних поліцейськими, було викрито в Кагарлику Київської області. Там у травні затримали двох місцевих правоохоронців за підозрою в згвалтуванні 26-річної дівчини. Поліцейським інкримінують зґвалтування і катування дівчини, яку перед цим викликали на допит як свідка.