СБУ блокувала у Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів

Служба безпеки України заблокувала у Києві та Сумах діяльність проросійських інтернет-агітаторів, які у соцмережах закликали до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в південних та східних регіонах країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Слідство СБУ встановило, що киянин у власному акаунті у популярній соціальній мережі проводив інформаційно-пропагандистські акції у вигідному для РФ ракурсі. Він розповсюджував інформацію із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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Водночас у Сумах СБУ встановила інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни конституційного ладу.

За даними слідства, чоловік тривалий час проживав у Росії. Повернувшись додому, він розпочав активно поширювати в забороненій в Україні соціальній мережі матеріали із закликами до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. "Прибічник сепаратизму поширював матеріали антиукраїнських спільнот, пропагував ідеї "руського міра" і "руської весни", агітував за створення так званої "Новоросії" та підбурював українських військовослужбовців до антидержавних насильницьких дій", - зазначається в повідомленні.

Під час огляду комп’ютерної техніки пропагандиста правоохоронці виявили матеріали, які містять докази його протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

За обома фактами тривають слідчі дії.