У Чернігові зафіксували температурний рекорд останнього дня літа - 31,7°

У Чернігові температура повітря 31 серпня на 0,6°С перевищила історичний максимум останнього літнього дня і побила рекорд, який тримався 28 років.

Як передає Укрінформу, про це у Фейсбуці повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології.

"31 серпня абсолютний максимум температури повітря, який утримувався у м. Чернігів з 1992 року (31,1°), був перевищений (31,7°)", - ідеться у повідомленні.

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1 вересня, у Чернігові денна температура повітря становить 30-32° С. Рівень води у Десні є дуже низьким - 100 см над нулем поста, а її температура - 21,4° С.

Температурні рекорди в цьому році обласний гідрометцентр фіксував уже не раз.