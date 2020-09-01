Зранку 1 вересня під Кабінетом Міністрів студенти низки вишів та громадські активісти провели акцію з вимогою відставки т.в.о міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Як передає кореспондент Укрінформу, в акції взяли участь кілька десятків студентів та активістів.

Серед претензій студентства та наукового співтовариства до нинішнього очільника МОН - наявність у наукових працях та докторській дисертації т.в.о міністра ознак академічного плагіату.

Під Кабміном вимагають відставки Шкарлета / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Також у виступах активістів звучала критика щодо пропозицій очільника міністерства скасувати ЗНО для заочників, щодо підготовки до нинішнього навчального року, зокрема організації забезпечення навчальних закладів засобами захисту, призначення на посади в установах МОН людей з команди Дмитра Табачника тощо.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

Раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

30 червня біля Кабміну пройшла акція студентів і науковців, які протестували проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти та науки.

3 липня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Шкарлета призначено зі “своєрідним випробувальним терміном, упродовж якого він має можливість проявити себе”.