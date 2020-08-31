31 серпня. Пам’ятні дати

Цього дня, 25 років тому, на навколоземну орбіту виведено перший український супутник «Січ-1».

31 серпня 1995 року на навколоземну орбіту виведено перший український супутник «Січ-1».

Супутник «Січ-1», як і його ракета-носій «Циклон» були створені фахівцями Державного конструкторського бюро «Південне» ім. Янгеля і вироблені на ДП «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» у Дніпрі.

Основним завданням першого запуску системи «Січ» було відпрацювання наземно-космічної інфраструктури України. «Січ-1» був призначений для спостереження поверхні Землі в інтересах господарської діяльності та проведення наукових експериментів з дослідження іоносфери та магнітосфери.

Прослужив супутник «Січ-1» понад п’ять років, хоча планувалося його експлуатувати тільки один рік. Згодом на навколоземній орбіті супутника-первістка змінили інші українські супутники серії «Січ».

Події дня:

Цього дня, у 2015 році, під стінами українського парламенту сталися сутички, в результаті яких загинули 4 бійці Нацгвардії. Приводом для протестів стало підтримання Верховною Радою в першому читанні зміни до Конституції України щодо децентралізації. Протестувальники, а це були представники «Свободи», Радикальної партії Олега Ляшка, Громадської платформи та УКРОПу, організували мітинг під Верховною Радою з метою не допустити прийняття згаданого законопроекту. Крім того, паралельний мітинг проводила Українська асоціація власників зброї з метою прийняття закону про цивільних обіг зброї та боєприпасів. Одразу ж після ухвалення депутатами законопроекту, мітингарі почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. У їхній бік спочатку кидали бруківку, димові шашки, пакети зі сльозогінним газом, а потім і бойову гранату. Тоді у результаті сутичок загинули 4 бійці Нацгвардії та 144 людини отримали тілесні ушкодження. Як з’ясували правоохоронці, заворушення були спровоковані членами ВО «Свобода». У липні 2016 року Генпрокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Серед обвинувачених у справі екс-міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка, голова Київської обласної організації ВО «Свобода» Ігор Сабій, член ВО «Свобода» Ігор Сосна, член партії «Свобода» Сергій Бойко, Юрій Сиротюк.

Ювілеї дня:

150 років від дня народження Марії Монтессорі (1870-1952), італійського ученого-педагога, доктора медицини, професора антропології та гігієни. Розробляла методи розвитку органів чуття у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Прихильниця вільного виховання. Авторка книги «Будинок дитини. Метод наукової педагогіки».

137 років від дня народження Осипа Назарука (1883-1940), українського письменника, публіциста, громадсько-політичного діяча, журналіста. Навчався на юридичному факультеті Львівського університету, був одним з керівників студентського руху в Галичині. 1915–1918 рр. Очолював пресову службу та секретаріат Українських січових стрільців на Поділлі. Співредактор «Вісника Союзу визволення України», газет «Громадський голос», «Стрілець» (видання Української Галицької Армії). З жовтня 1918 року – член Української Національної Ради ЗУНР. У 1920 емігрував до Відня, згодом переїхав у Канаду і США. В Америці був редактором журналу «Січ» та газети «Америка». Як письменник звертався до історичної тематики («Князь Ярослав Осмомисл», «Проти орд Чингізхана»). Написав ряд публіцистичних творів про Українських січових стрільців, розвідок з питань громадсько-політичного життя.

Цього дня народився Річард Гір (1949), популярний американський актор, володар багатьох професійних нагород, зокрема «Золотого глобуса» (2003), громадський активіст, а також один із головних голлівудських буддистів. Знявся у фільмах: «Офіцер і джентельмен», «Клуб «Коттон», «Кралечка», «Серпнева рапсодія», «Осінь у Нью-Йорку», «Давайте потанцюємо», «Чикаго». Загалом його фільмографія складається з понад 40 фільмів. У кіно дебютував у 1975 році, коли йому виповнилося 26 років (доволі пізно для голлівудської кар’єри). З жінками Річард Гір спільну мову знаходить украй важко (актор декілька раз був у шлюбі) – з усіма дружинами він розлучався через розбіжні погляди на життя. Найбурхливішим у нього був роман з Сінді Кроуфорд, яку він уперше побачив під час зйомок для Playboy. Краса тоді ще молодої моделі вразила Гіра, вони познайомилися і навіть одружилися, але разом прожили не довго – через чотири роки шлюб розпався. Як зауважувала Сінді, вона була надто молода, у неї в голові були лише думки про подіум, кар’єру, тоді як старший на 17 років Гір був орієнтований на стабільне сімейне життя. Натомість Гір добре ладить з тибетськими ченцями, з півслова розуміє далай-ламу і як виявилося, є надзвичайно здібним учнем у духовних практиках. Колеги актора запевняють, що по-справжньому Гір захоплюється тільки двома речами – медитацією і громадською діяльністю. Актор є противником ядерних випробувань, усілякого роду насилля, воєн і конфліктів, відомий він також і своїм вегетаріанством. Тим, кому набридла одвічна солоденька «Кралечка» з Гіром і Джулією Робертс, можна порадити переглянути «Дні жнив» (1978) Терренса Маліка – одну з перших серйозних кіноробіт Гіра. Чудове кіно, дивовижні зйомки – одна з найкращих, заворожуючих «картинок» за весь час існування кінематографа і один з кращих фільмів Маліка, на противагу пафосному «Дереву життя», за яке він отримав у 2011 році Золоту пальмову гілку.

Роковини смерті:

23 роки тому загинула леді Діана (1961-1997), принцеса Уельська, або, як її лаконічно називали шанувальники – леді Ді. Діана Френсіс Спенсер народилася в аристократичній британській родині. Коли їй виповнилося 8 років – батьки розлучилися. Це було величезним ударом, травмою на все життя. Натомість з’явилася мачуха, яка не вирізнялася щиросердістю до малих нащадків графа Спенсера. Дівчинка росла надзвичайно чутливою, потерпаючи від нестачі батьківської любові. Вчилася в привілейованій школі, але не надто успішно – єдиною віддушиною були музика і танці. В 16 познайомилася з Чарльзом – майбутнім чоловіком. Той приїхав до Елторпа (родовий маєток Спенсерів) на полювання. Він видався їй надзвичайно самотньою людиною. Якщо поєднаються дві самотності, то з цього може вийти щось гарне і світле, наївно гадала Ді. У 20 вона стала його дружиною. 29 липня 1981 року, у день їхнього весілля, на вулицях Лондона зібралося понад 600 тисяч люду, ще 750 мільйонів спостерігали за церемонією по телебаченню. На Діані було 40 метрів шовку кольору слонової кістки, усіяного перлами, на голові – діадема з діамантами, в серці – любов і надія. Наступного року у подружжя народився первісток Вільям, у 1984 – Гаррі. А вже в 1995 році сталося непередбачуване і нечуване. Діана дала сенсаційне інтерв’ю «Панорамі», де без зайвих слів назвала шлюб з Чарльзом «казочкою», яку всі хотіли бачити і в яку всі хотіли вірити, а ще додала, що воліла б бути «королевою людських сердець, аніж королевою цієї країни». Потім було розлучення, скандальний зв’язок леді Ді з сином єгипетського мільярдера з темним минулим (йому приписували навіть торгівлю зброєю)… Папарацці старалися: чатували де тільки могли, видаючи сенсаційні знімки для пожадливої публіки, наче гарячі перепічки для зголоднілих: ось Діана у фітнес-клубі, ось на розкішній яхті – міцна чоловіча рука єгипетського плейбоя хазяйновито покоїться на талії британської аристократки, ось парочка у готелі… А далі була та страшна автокатастрофа в Парижі у тунелі під мостом Альма. Британія була приголомшена. Єлизавета ІІ була проти того, аби влаштовувати національний траур, адже принцеса Діана вже не була в королівській родині. Однак, британців це тільки розгнівало: під Букінгемським палацом кілька днів продовжувались мітинги, поки королева не здалася. Похорони Діани побили всі рекорди за масовістю – близько двох мільярдів людей дивилось церемонію по телебаченню. Тіло принцеси поховано в сімейному склепі на невеличкому острові посеред озера в маєтку Спенсерів Елторп в графстві Нортгемптоншир.