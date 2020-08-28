Уроки на свіжому повітрі та провітрювання класів: МОЗ дає поради школам

Міністерство охорони здоров'я рекомендує при можливості проводити деякі уроки в школах на свіжому повітрі.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми радимо забезпечити проведення занять з деяких предметів на свіжому повітрі. Яких саме предметів повинні визначити самі вчителі: де є така можливість та в залежності від навчального плану", - сказав Степанов.

Він зазначив, що провітрювання аудиторій потрібно робити щонайменше 10 хвилин після кожного заняття.

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Степанов додав, що станом на 27 серпня в Україні на коронавірус захворіло 7 504 дитини, було госпіталізовано 920 дітей.

Як повідомлялося, МОЗ оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків.