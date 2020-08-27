В Україні запрацював онлайн-гід з державних послуг

В Україні запустили в роботу онлайн-гід з усіх державних послуг, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Презентацію онлайн-сервісу Міністерство цифрової трансформації провело в Укрінформі.

"Ми презентуємо сьогодні фантастичний та унікальний гід з державних послуг, який запускаємо разом: Міністерство цифрової трансформації та ще 39 органів державної влади, які спільно працювали з нами і заповнювали його", - зазначила заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Гід розміщено на порталі "Дія", нині на цьому онлайн-сервісі є інформація щодо близько тисячі державних послуг - про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів.

"Якщо людина не знайшла свою послугу, бо вона якась специфічна і не популярна через надання обмеженому колу осіб, то просимо повідомити про це. Ми обов'язково донаповнимо гід і повідомимо вам", - зазначила Рабчинська.

Як повідомили у Мінцифри, послуги упорядковано за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших — соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, транспорт, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.

Також для гіду розробили розділ із 36 життєвих подій - серед них, зокрема, відповіді на запитання "Я хочу отримати паспортні послуги", "я хочу захистити свою інтелектуальну власність" та ін.

"Надавачами послуг є більше 80 центральних органів влади, обласні державні адміністрації. І громадянину розібратись, який саме орган надає ту чи іншу послугу, дуже важко. На сьогодні вже є єдиний ресурс, на якому зібрані всі необхідні дані", - додав президент Фонду Східна Європа, партнера проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" Віктор Лях.

Проєкт реалізований завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується урядом Канади.

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Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel та Json.

Фото Юлії Овсяннікової