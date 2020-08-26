Піротехніки ДСНС цьогоріч знешкодили понад 42 тисячі боєприпасів

З початку 2020 року піротехніки ДСНС виявили та знищили більш як 42 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«З початку року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тільки упродовж останнього тижня, з 17 до 23 серпня, було здійснено 314 виїздів, під час яких вилучено та знищено 2202 вибухонебезпечних предмети.

Читайте також: На будівництві в Одесі знайшли 265 боєприпасів часів Другої світової

Зокрема, на Дніпропетровщині 23 серпня піротехніки ДСНС знищили 101 одиницю застарілих боєприпасів: 100 мінометних мін калібру 82 мм, а також ручну протитанкову гранату РПГ-40.

Як повідомлялося, з 10 до 16 серпня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 300 виїздів, у ході яких було виявлено та знешкоджено 1117 вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДСНС