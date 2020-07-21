На будівництві в Одесі знайшли 265 боєприпасів часів Другої\ світової

В Одесі на вулиці Морехідній піротехніки виявили 265 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

"20 липня о 10:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час будівництва приватного будинку у м. Одеса, по вул. Морехідна, 19, робітники виявили предмет, схожий на гранату Ф-1, та зателефонували до Служби "101", - ідеться у повідомленні.

На місці піротехніки обстежили територію та виявили 265 вибухонебезпечних предметів, у тому числі: 154 гранати Ф-1, 28 підривників до артснарядів, 11 мінометних мін 82 мм, 1 мінометну міну 120 мм, 29 артилерійських снарядів 37 мм, 17 артилерійських снарядів 45 мм, 23 артилерійські снаряди 75 мм, 2 артилерійські снаряди 152 мм.

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"Усі боєприпаси будуть знищені піротехніками у спеціально відведеному місці", - наголосили у ДСНС.