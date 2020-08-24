Під Офісом генпрокурора активісти встановлюють намети

У Києві близько сотні активістів прийшли у понеділок ввечері під Офіс генпрокурора з вимогою звільнити фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент Укрінформу, учасники акції мають намір залишитися на ніч, вже встановлено два намети.

Також дехто розмістився на карематах просто під відкритим небом.

Будівлю Офісу генпрокурора охороняють правоохоронці.

Наметове містечко біля Генпрокуратури / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Наразі для учасників акції триває імпровізований концерт, ситуація спокійна.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві 24 серпня відбувся Марш Незалежності, у складі якого йшла колона "#Free" - "здобудемо Волю - відновимо Право". Її мета - привернути увагу до Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь — фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Андрій Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Суд проведе підготовче засідання у цій справі 25 серпня.