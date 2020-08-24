Урочистості на Софійській площі завершилися попурі українських пісень

Офіційна урочиста церемонія відзначення 29 -ї річниці Незалежності України на Софійській площі у Києві завершилася попурі з українських пісень різних років у виконанні відомих артистів.

Музична частина святкування розпочалася після промови Президента Володимира Зеленського та церемонії нагородження державними нагородами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Уривки з пісень виконували низка українських співаків, зокрема, Джамала, Олександр Пономарьов, Ніна Матвієнко, Тарас Тополя, Потап, Олег Вінник, Monatik, Ірина Білик, Руслана, Тіна Кароль, Наталія Могилевська та інші.

Урочистості на Софійській площі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Пісні звучали здебільшого українською мовою, також виконали й кілька російськомовних уривків.

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У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.