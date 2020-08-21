Україна передала до суду в Гаазі докази воєнних злочинів Росії під Іловайськом

Офіс генерального прокурора України передав до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду докази вчинення Росією воєнних злочинів під Іловайськом Донецької області в серпні 2014 року.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за фактом розв’язання та ведення представниками влади РФ і збройних сил країни-окупанта агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. В рамках цього кримінального провадження досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки цих подій.

“Згідно з висновками експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія збройних сил РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів”, - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що відповідно до встановлених даних, критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС Росії та представників незаконних збройних формувань, контрольованих РФ, складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; «Гради» - 1 до 24.

За даними ОГП, вже 24-25 серпня батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення ворога. 26-28 серпня між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань України за узгодженими маршрутами.

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Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі насалених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області.

Окрім того, у вказаний період часу та місці, за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці і підконтрольні їм іррегулярні незаконні збройні формування вчинили вбивства поранених українських військовослужбовців, які внаслідок отриманих травм не чинили опір.

“Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон”, - констатували в Офісі генпрокурора.

Водночас повідомляється, що за результатами розслідування агресивної війни РФ проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Вказаних осіб оголошено в розшук.

До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ.

“До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів, в тому числі віроломного вбивства українських військових у районі Іловайська”, - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, слідчі Головного слідчого управління СБУ продовжують збір доказів та встановлення всіх винних осіб.

Як повідомлялося, 29 серпня в Україні відзначатимуть День пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі - дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.