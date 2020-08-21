Помер батько Марини Порошенко

Анатолій Переведенцев, батько Марини Порошенко, дружини п'ятого президента України Петра Порошенка, помер 20 серпня на 88 році життя.

Як передав Укрінформ, увечері 20 серпня у дворі будинку на вулиці Грушевського, де Переведенцев жив з дружиною, матір'ю Марини Порошенко Людмилою, зібралася група людей, серед яких, зокрема, Марина Порошенко і її сестра Алла, повідомляє "Апостроф".

У команді Петра Порошенка повідомили, що 21 серпня буде визначена дата похорону Переведенцева, організацією яких займається сам Петро Порошенко.

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Анатолій Михайлович Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, радником посла СРСР в Монголії в 1985-1988 рр.

Як відомо 16 червня 2020 року помер батько Петра Порошенка.