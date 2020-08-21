Помер батько Марини Порошенко
Укрінформ
Анатолій Переведенцев, батько Марини Порошенко, дружини п'ятого президента України Петра Порошенка, помер 20 серпня на 88 році життя.
Як передав Укрінформ, увечері 20 серпня у дворі будинку на вулиці Грушевського, де Переведенцев жив з дружиною, матір'ю Марини Порошенко Людмилою, зібралася група людей, серед яких, зокрема, Марина Порошенко і її сестра Алла, повідомляє "Апостроф".
У команді Петра Порошенка повідомили, що 21 серпня буде визначена дата похорону Переведенцева, організацією яких займається сам Петро Порошенко.
Анатолій Михайлович Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, радником посла СРСР в Монголії в 1985-1988 рр.
Як відомо 16 червня 2020 року помер батько Петра Порошенка.