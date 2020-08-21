Мінветеранів закликає долучатися до флешмобу “Прапор волі та гідності”

Міністерство у справах ветеранів закликає ветеранів долучитися до флешмобу в соцмережі - “Прапор волі та гідності”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінветеранів у Фейсбуці.

"23 серпня, у День Державного прапора України ми хочемо показати всій країні прапори, які мають особливе значення для ветеранів. Долучайтеся до флешмобу #Прапор_волі_та_гідності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники флешмобу мають зробити фото чи відео з прапором України та розповісти свою історію, та що прапор означає особисто для учасника. А також додати хештег #Прапор_волі_та_гідності.

"Давайте у День Державного прапора України наповнимо український Facebook насправді значущими історіями", - додають у Мінветеранів.

На державному рівні День прапора відзначається 23 серпня.

Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році український прапор було піднято над Київською мерією.

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23 серпня 1991 року — після провалу путчу в Москві — група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священником УАПЦ Петром Бойком. Якраз до цієї події і прив'язаний Указ Президента України, Л.Кучми, «Про День Державного Прапора України» № 987/2004, написана відповідна картина на стіні ВРУ, а цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.