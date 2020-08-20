Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив оновлену Стіну пам’яті загиблих за Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Неоголошена російсько-українська війна продовжує заносити імена наших воїнів на цю стіну. Ми віримо, що настане той день, коли на неї не доведеться вносити нові світлини українських воїнів. Та наш обов’язок – зробити усе, щоби зберегти пам’ять про велику жертву полеглих", - зазначив предстоятель Православної церкви України.

За його словами, Стіна пам’яті – особливе місце для кожного українця, бо на ній закарбована пам’ять про найбільший подвиг любові заради ближнього.

Митрополит Епіфаній закликав пам'ятати про подвиг загиблих українських захисників.

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Стіна пам'яті полеглих за Україну — стіна Михайлівського Златоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської, неподалік Михайлівської площі. На ній розміщено пласкі металеві конструкції зі світлинами та коротким життєписом українських добровольців, військовослужбовців та представників українських силових структур, які загинули під час російсько-української війни.

Фото: Фейсбук Митрополита Епіфанія