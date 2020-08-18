Асєєву присудили премію «Вільна преса Східної Європи 2020»

Асєєву присудили премію «Вільна преса Східної Європи 2020»

Укрінформ
Українському журналісту та колишньому полоненому ОРДО Станіславу Асєєву присудили міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи 2020» (Free Media Awards) за репортажі про становище полонених і життя у зоні бойових дій.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на засновників премії - німецький фонд «Цайт-Штіфтунг» імені Ебелін і Герда Буцеріуса (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) і норвезьку «Фундацію свободи слова» (The Fritt Ord Foundation).

«Станіслав Асєєв – відомий журналіст і письменник із Донецька в Україні. У 2017 році його затримали сепаратистські сили і катували в неволі. До того його репортажі – написані під вигаданим ім’ям – були важливим джерелом інформації про життя за лінією фронту на Сході України», – зазначають засновники.

Цього року премією також відзначено спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший «Схеми: корупція в деталях», азербайджанського фотографа Азіза Карімова і російські видання «Медиазона» і «Проект.Медиа».

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«Цьогорічні премії «Вільної преси» присуджені хоробрим журналістам та редакціям, які безстрашно викривають корупцію і зловживання владою, порушення прав людей і які не піддаються залякуванням їхньої влади. Таким чином вони захищають свободу преси, яка є наріжною для функціонування громадянського суспільства», – наголосив генеральний директор ZEIT Foundation Майкл Герінг.

У зв’язку з пандемією церемонія нагородження премією і конференція відбудуться в червні 2021 року в німецькому Гамбурзі.

Премія ім. Герда Буцеріуса «Вільна преса Східної Європи» вручається з 2000 року журналістам та засобам масової інформації за якість, професіоналізм і громадянську мужність. На здобуття нагороди можуть висуватися журналісти та ЗМІ з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Росії та України.

Як повідомлялося, Станіслав Асєєв був звільнений у межах обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували з травня 2017 року.

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