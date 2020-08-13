Суд не поновив Кулика на посаді прокурора

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги експрокурора Констянтина Кулика на рішення суду першої інстанції щодо визнання незаконним наказу щодо його звільнення з Генпрокуратури.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль.

"4 серпня була постанова про залишення рішення суду першої інстанції без змін. Тобто, апеляційну скаргу Кулика Констянтина Геннадійовича залишили без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва — без змін", - уточнила Шкіль.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року у Генпрокуратурі повідомили, що прокурора Костянтина Кулика звільнено з органів прокуратури.

За даними ЗМІ, 26 грудня 2019 року Кулик подав в ОАСК позов про визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення з органів прокуратури, поновлення на роботу, стягнення середньої зарплати за час вимушеного прогулу.

Зі свого боку ОАСК 31 березня 2020 року виніс рішення про відмову у задоволенні адмінпозову Кулика.

Експрокурор подав апеляцію на це рішення ОАСК.