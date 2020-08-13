Суд не поновив Кулика на посаді прокурора
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль.
"4 серпня була постанова про залишення рішення суду першої інстанції без змін. Тобто, апеляційну скаргу Кулика Констянтина Геннадійовича залишили без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва — без змін", - уточнила Шкіль.
Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року у Генпрокуратурі повідомили, що прокурора Костянтина Кулика звільнено з органів прокуратури.
За даними ЗМІ, 26 грудня 2019 року Кулик подав в ОАСК позов про визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення з органів прокуратури, поновлення на роботу, стягнення середньої зарплати за час вимушеного прогулу.
Зі свого боку ОАСК 31 березня 2020 року виніс рішення про відмову у задоволенні адмінпозову Кулика.
Експрокурор подав апеляцію на це рішення ОАСК.