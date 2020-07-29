Звільнення Кулика з ГПУ: суд не збиратиме засідання, справу розглянуть у "письмовій формі"
Укрінформ
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглядатиме апеляційну скаргу колишнього прокурора Констянтина Кулика на рішення суду першої інстанції щодо визнання незаконним наказу щодо його звільнення з Генеральної прокуратури України у формі письмового провадження.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль.
«Є ухвала про розгляд у порядку письмового провадження, і письмове провадження починається з 29 липня. Письмове провадження – це означає, що фактично як такого судового засідання не буде, тобто не буде виклику сторін, оскільки справа розглядається у письмовому провадженні», - розповіла вона.
За словами Шкіль, за законом передбачається, що упродовж 60 календарних днів має бути прийняте рішення за цією апеляційною скаргою.
Раніше ЗМІ повідомляли, що цей суд має розглянути цю апеляційну скаргу Кулика 29 липня.
Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року у Генпрокуратурі повідомили, що прокурора Костянтина Кулика було звільнено з органів прокуратури.