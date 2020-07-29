Звільнення Кулика з ГПУ: суд не збиратиме засідання, справу розглянуть у "письмовій формі"

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглядатиме апеляційну скаргу колишнього прокурора Констянтина Кулика на рішення суду першої інстанції щодо визнання незаконним наказу щодо його звільнення з Генеральної прокуратури України у формі письмового провадження.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Ольга Шкіль.

«Є ухвала про розгляд у порядку письмового провадження, і письмове провадження починається з 29 липня. Письмове провадження – це означає, що фактично як такого судового засідання не буде, тобто не буде виклику сторін, оскільки справа розглядається у письмовому провадженні», - розповіла вона.

За словами Шкіль, за законом передбачається, що упродовж 60 календарних днів має бути прийняте рішення за цією апеляційною скаргою.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що цей суд має розглянути цю апеляційну скаргу Кулика 29 липня.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року у Генпрокуратурі повідомили, що прокурора Костянтина Кулика було звільнено з органів прокуратури.