Ексдепутата Шепелева засудили до семи років за втечу з-під варти

Деснянський райсуд Києва засудив колишнього народного депутата Олександра Шепелева до семи років ув’язнення за хабар і втечу з-під варти.

Про це інформує Офіс генпрокурора, передає Укрінформ.

"Вироком Деснянського райсуду Києва ... народного депутата Верховної ради України V і VI скликань визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі та втечі з-під варти та засуджено до 7 років позбавлення волі зі штрафом 8500 грн та з конфіскацією всього майна", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що обвинувачений, перебуваючи під вартою, двічі упродовж червня-липня 2014 року надав неправомірну вигоду інспектору Київського слідчого ізолятора, який виконував обов’язки начальника варти, за безперешкодне користування мобільним телефоном і створення таким чином умов для втечі. Діючи за попередньою змовою з іншими особами, зокрема з конвоїрами СІЗО, він утік з Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі ексдепутат перебуває під вартою. У судах слухаються ще декілька справ щодо нього за фактами організації умисних вбивств, організації озброєної банди, заволодіння державними коштами, замаху на вбивство свідка обвинувачення, організації фальсифікації кримінальної справи та іншими.

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Вирок Деснянського райсуду іще не вступив у законну силу.

Як повідомлялося, колишнього народного депутата Олександра Шепелева службовці СБУ затримали 8 лютого 2018 року під Києвом. Його підозрювали у розкраданні держмайна, співпраці з ФСБ Росії, замаху на вбивство та організації замовного убивства.

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Шепелеву у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Вперше Шепелев був оголошений у розшук у січні 2013 року за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму понад 220 мільйонів гривень.

Окрім того, ексдепутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовід Банку" Сергія Дядечка.

Шепелев утік до Угорщини, яка в березні 2014 року видала його Україні. Однак у липні того ж року він утік з-під арешту з лікарні разом з конвоїром до Росії.

У березні 2015 року Шепелев був затриманий російськими правоохоронцями, а суд дозволив екстрадувати його в Україну. Втім, екстрадиція так і не відбулася, а в серпні 2016 року він був звільнений з російського СІЗО.

Тоді ж стало відомо, що Головна військова прокуратура України відкрила проти ексдепутата справу про державну зраду, оскільки запідозрила його в переході на службу до ФСБ Росії.