Від кору в Україні вакциновані трохи більше третини немовлят - ЦГЗ
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Центр громадського здоров'я.
"В Україні станом на початок липня цього року лише 37% (від планового річного показника) дітей віком до року вакциновані від кору, паротиту, краснухи (КПК-1). Серед дітей віком 6 років (КПК-2) цей показник становить 41%.Такий відсоток охоплення щепленнями від кору в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо у країні вакциновано понад 95% мешканців, розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо діти та дорослі залишаються нещепленими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання.
У ЦГЗ ткож нагадали, що цьогоріч від кору в Україні захворіли 245 осіб, із них 19 - діти віком до року.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я планує внести до Національного календаря щеплень вакцинацію від пневмококової інфекції.