УКУ: розворот реформи вищої освіти і повернення до централізації - неприпустимі

Український католицький університет закликає не допустити розвороту реформи вищої освіти і повернення до авторитаризму та централізації.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві УКУ, опублікованій на сайті закладу.

У повідомленні йдеться про те, що МОН у стислі терміни підготувало законопроєкт, яким Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та заклади вищої освіти позбавляються автономії від центральних органів виконавчої влади.

"Ми закликаємо українські університети, громадські освітні організації, експертну спільноту, роботодавців, народних депутатів, студентську спільноту не допустити кардинального розвороту в реформуванні системи української вищої освіти і зупинити спробу повернення її до авторитаризму і централізації, характерних для радянського режиму та деяких його держав-спадкоємиць», - сказано в заяві УКУ.

В освітньому закладі стверджують, у програші – студенти та їхні батьки, викладачі, роботодавці, платники податків, а по великому рахунку – українське суспільство.

УКУ вважає, що "МОН намагається підважити статус НАЗЯВО та ліквідувати його як незалежну інституцію шляхом внесення змін до Закону «Про вищу освіту», як це запропоновано у законопроєкті «Про внесення змін до деяких законів України» від 30.07.2020 р."

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти висловило свою позицію щодо згаданого конфлікту на своєму офіційному сайті.

"Мусимо констатувати, що законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України» від 30.07.2020 р. був розроблений Міністерством освіти і науки України без належного обговорення в освітянському середовищі та без залучення думки самого Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Формально використавши припис Національного агентства із запобігання корупції, що вказує на неузгодженість різних норм українського законодавства, цей законопроєкт намагається цілком переформатувати діяльність нашого Агентства", - сказано в повідомленні НАЗЯВО.

Читайте також: МОН розробляє стратегію розвитку вищої освіти на 10 років

Зокрема, за інформацією агентства, вилученням ст.19 Закону України «Про вищу освіту», скасовується колегіальність Національного агентства (прибираються члени агентства); змінивши статтю 17 Закону України «Про вищу освіту» та визнавши Національне агентство центральним органом влади, МОН набуває безпосередньо впливу на призначення керівника і заступників Національного агентства; змінивши статтю 18 Закону України «Про вищу освіту», МОН забирає частину повноважень Національного агентства, чим намагається нівелювати ідею відмови від державного диплому.

У підсумку Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти опублікувало на своєму сайті також звернення до влади та громадськості, у якому сказано, що законопроєкт МОН "має на меті повернути деякі радянські практики, «новації» часів Дмитра Табачника (член політради Партії регіонів, міністр освіти та науки в уряді Миколи Азарова, в 2010-2014 роках - ред.) в систему управління вищою освітою», а також ліквідувати Нацагентство як незалежний колегіальний орган, відповідальний за якість освіти.

Водночас МОН також виклало свою позицію щодо законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України (Стосовно удосконалення механізмів реалізації державної освітньої політики, зокрема в частині забезпечення якості освіти) в офіційній заяві.

"На офіційному сайті НАЗЯВО оприлюднено «Звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з приводу намагань ліквідувати здобутки в реформуванні вищої освіти й відмовитися від європейської інтеграції України», в якому наводиться низка недостовірних та перекручених тверджень щодо мети та змісту законопроєкту. У зв’язку з цим заявляємо, Міністерство не вносило пропозицій про ліквідацію НАЗЯВО або НАК, про внесення змін до Статуту НАЗЯВО або до Статуту НАК", - йдеться у заяві.

За інформацією МОН, 28 травня 2020 року НАЗК внесло припис № 32-07/1/92, в якому вказано на невідповідність постанови Кабміну від 15.04.2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та постанови від 05.12.2018 р. № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій» вимогам законів «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» та невиконання вимог закону «Про запобігання корупції» та встановлено імперативну (безальтернативну) вимогу щодо вжиття заходів з усунення порушень шляхом приведення у відповідність вказаних постанов до вимог зазначених законів.

Реагуючи на згаданий припис НАЗК, МОН, як сказано в його офіційній заяві, і розробило законопроєкт, що передбачає внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту», відповідно до яких: визначається правовий статус НАЗЯВО як центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості вищої освіти; визначається правовий статус НАК як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом; приводяться у відповідність норми законів, що регламентують повноваження органів управління у сфері освіти.

Опоненти політики МОН вважають, що усунення колізій вітчизняного законодавства не повинно відбуватися за рахунок українських реформ у вищій освіті та руйнування євроатлантичної інтеграції України.