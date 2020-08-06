Учасникам скасованого пробного ЗНО повернули понад 27 мільйонів

Міністерство освіти і науки спільно з АТ КБ «Приватбанк» повернули учасникам скасованого пробного ЗНО вже понад 27 млн грн заплачених ними коштів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Станом на 3 серпня 2020 року Міністерство освіти і науки спільно з АТ КБ «Приватбанк» повернули кошти за пробне ЗНО у закладах освіти 110 тис. 554 учасникам. Сума повернених коштів – 27 млн 354 тис. грн, що становить 52,15% від загальної суми (52 млн 450 тис. грн)", - зазначили в Мінфіні.

Там також додали, що кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані до Приватбанку для їх повернення 218 тис. 663 учасникам.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування - постановою № 480 від 12 червня пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

Пробне ЗНО з української мови та літератури мало відбутися 15 червня, а пробне ЗНО з інших предметів - 17 червня.

З метою вчасного та повноцінного повернення коштів за участь у пробному ЗНО тим, хто їх сплатив, Мінфін спільно з МОН напрацювали спрощену процедуру повернення коштів через Приватбанк. Проведення виплат відбувається у період з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення цього банку.