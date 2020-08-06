Цьогоріч в Україні знешкодили майже 600 авіабомб - ДСНС

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій від початку року вилучили 37 тис. 129 вибухонебезпечних предметів, серед яких 586 авіаційних бомб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.

«Загалом з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 37 тис. 129 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 586 авіаційних бомб», - ідеться в повідомленні.

При цьому лише впродовж доби 3 серпня було здійснено 46 виїздів, під час яких виявлено 393 боєприпаси, серед них одну авіабомбу.

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Зокрема, упродовж 3 липня на території Донецької області, де проводиться операція Об’єднаних сил, було обстежено 1,28 га території та виявлено 40 вибухонебезпечних предметів.

На Луганщині піротехнічними розрахунками було обстежено 1,5 га території у Станично-Луганському та Попаснянському районах, поінформували в Держслужбі. Виявлено та вилучено 16 артилерійських снарядів, 14 мінометних мін, дві гранати та дві одиниці інженерних боєприпасів.

Фото: ДСНС, Фейсбук