Цьогоріч в Україні знешкодили майже 600 авіабомб - ДСНС
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.
«Загалом з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 37 тис. 129 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 586 авіаційних бомб», - ідеться в повідомленні.
При цьому лише впродовж доби 3 серпня було здійснено 46 виїздів, під час яких виявлено 393 боєприпаси, серед них одну авіабомбу.
Зокрема, упродовж 3 липня на території Донецької області, де проводиться операція Об’єднаних сил, було обстежено 1,28 га території та виявлено 40 вибухонебезпечних предметів.
На Луганщині піротехнічними розрахунками було обстежено 1,5 га території у Станично-Луганському та Попаснянському районах, поінформували в Держслужбі. Виявлено та вилучено 16 артилерійських снарядів, 14 мінометних мін, дві гранати та дві одиниці інженерних боєприпасів.
Фото: ДСНС, Фейсбук