Радник Авакова назвав умови, за яких поліція зможе охороняти пасажирські потяги

Працівники поліції готові охороняти пасажирські залізничні перевезення при умові створення належних умов бюджетного фінансування та забезпечення матеріально-технічної бази для поліцейських підрозділів, які ці функції мали би здійснювати.

Про це у Фейсбук написав радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, передає Укрінформ.

"Про "ініціативу" АТ "Укрзалізниця" залучити поліцейських до охорони пасажирських поїздів. Ми готові охороняти пасажирські залізничні перевезення при умові створення належних умов бюджетного фінансування та забезпечення матеріально-технічної бази для поліцейський підрозділів, які ці функції мали би здійснювати", - зазначив Мартиненко

За його словами, порядок взаємодії органів поліції з підрозділами АТ "Укрзалізниця" було затверджено спільним наказом МВС та Мінінфраструктури № 204/175 ще у березні 2020 року.

Він процитував цей наказ, де зазначається, що при виявленні кримінальних, адміністративних правопорушень, інших подій на об'єктах інфраструктури залізничного транспорту чи в рухомому складі працівники підрозділів АТ "Укрзалізниця" негайно повідомляють про це орган (підрозділ) поліції.

Також, за словами Мартиненка, у цьому наказі зазначається, що до прибуття поліцейських, за можливості, уживаються заходи щодо недопущення сторонніх осіб до місця події та за потреби викликається екстрена медична допомога та/або інші аварійно-рятувальні служби.

"Для забезпечення охорони пасажирських поїздів підрозділами поліції необхідно такі підрозділи перед тим створити, розширивши штат поліцейських, забезпечити їх фінансування з бюджету, технічне оснащення та соціальні гарантії. Інакше все це працювати не буде”, - уточнив Мартиненко.

Він зазначив, що окрім того, Постановою № 7 від 11 січня 1994 року було затверджено Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті.

Ця охорона, додав радник міністра, не обмежена кількістю працівників, забезпечена вогнепальною зброєю і, крім об'єктів інфраструктури, охороняє залізничні перевезення, - щоправда вантажні.

“Маю просту пропозицію до колег з Міністерства інфраструктури - розширте повноваження ВОХР (воєнізованої охорони — ред.), внісши зміни до Постанови № 7, додавши туди крім вантажних ще й пасажирські перевезення. А далі, після виявлення кримінального чи адміністративного правопорушення, дійте за Порядком взаємодії органів поліції з підрозділами АТ "Українська залізниця", затвердженого спільним наказом МВС та МІУ N 204/175”, - уточнив Мартиненко.

Як повідомлялося, в АТ "Укрзалізниця" заявили, що звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда Маруполь - Київ та побив пасажирку.

1 серпня міністр інфраструктури заявив, що у потязі Маріуполь - Київ уночі чоловік побив жінку і намагався її зґвалтувати. Зловмисника затримали.

4 серпня директор з пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Толкачов повідомив, що зловмисник зайшов у вагон без квитка.