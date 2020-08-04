Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою

Київський апеляційний суд залишив голову Херсонської облради, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, Владислава Мангера під вартою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

“Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжено щодо підозрюваного М. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 вересня 2020 року. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення суд прийняв 3 серпня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Хімічними опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

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11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершили проведення усіх слідчих дій.

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11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави. 13 липня суд залишив під вартою Мангера. Пізніше суд продовжив Мангеру запобіжний захід до 11 вересня.

28 липня до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.