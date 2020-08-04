В Україні треба ввести накопичувальну модель пенсій - Третьякова

Голова Комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що систему фінансування пенсій варто переглянути, зокрема, ввести накопичувальну модель.

Таку думку вона висловила на пресконференції в Укрінформі "Підсумки роботи за рік: напрямки діяльності у 2020-2021 роках".

"Нам потрібно переглядати модель суспільного фінансування наших пенсій. І треба вводити інші моделі, в тому числі накопичувальну, для того, щоб наступні генерації пенсіонерів нарешті були не в гірших, як сьогодні це відбувається, ситуаціях, як попередні генерації, а в кращих. Наше молоде покоління, молода генерація фінансово набагато грамотніша, ніж ми в попередні періоди, і вони можуть дбати про свої накопичення. Така пенсійна система накопичувальна, і декілька законопроєктів щодо неї внесено в парламент", - зазначила Третьякова.

Це, зокрема, законопроєкти №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", №2617 "Про запровадження програм пенсійного забезпечення за вислугу років", №2141 "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону", а також №2083-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію", який, за словами Третьякової, вона відносить до "своїх особистих невдач і невдач комітету".

Третьякова також зауважила, що Україна витрачає один із найбільших відсотків у світі відносно ВВП та держбюджету на пенсійне забезпечення, при тому, що воно залишається досить поганим.