МОЗ веде перемовини щодо трансплантацій українцям, які перебувають в Індії

Міністерство охорони здоров’я продовжує перемовини з Індією щодо включення українських громадян до пріоритетного списку на проведення трансплантацій.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко.

"Протягом останнього року лише одній громадянці України вдалося провести трансплантацію (в Індії — ред.). Там зараз перебувають 7 українців, лікування яких оплачено за програмою лікування українських громадян за кордоном і які очікують на проведення таких операцій. Шість пацієнтів потребують трансплантації легень, один пацієнт, дитина, потребує трансплантації серця. МОЗ протягом останнього місяця веде перемовини з представниками посольства Республіки Індія щодо включення українців у пріоритетний список очікування для проведення таких трансплантацій. Проте відповідно до Стамбульської конвенції більшість країн визначають перелік пріоритестності, надаючи перевагу своїм громадянам. І українці, які там перебувають, не потрапляють у цей список", - сказав Іващенко.

Заступник міністра додав, що МОЗ неодноразово проводило консультації з іншими країнами щодо проведення таких трансплантацій, втім наразі їх проведення неможливе ані в Республіці Білорусь, ані в країнах ЄС. "Маємо констатувати той факт, що для окремих видів трансплантації, навіть незважаючи на наявність необхідного фінансування і дію програми лікування за кордоном, проведення таких операцій за кордоном обмежене", - сказав Іващенко.

Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що систему трансплантації в Україні можливо розбудувати за два роки. Зокрема, зараз в Україні триває пілотний проєкт з трансплантації, в якому задіяні 24 медичних заклади, також МОЗ проводить розрахунки тарифу здійснення операції з трансплантації легень.