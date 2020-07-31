Скорочення районів: в уряді запевняють, що бабусі не їздитимуть по довідки за сотні кілометрів

Укрупнення районів, як того вимагає новий адміністративно-територіальний устрій, жодним чином не погіршить якість надання послуг населенню, а навпаки, має їх поліпшити. Адже усі послуги здійснюватимуться на рівні громад.

На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Миколаєві 31 липня, де він перебуває з робочим візитом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Розмови про те, що, мовляв, укрупнення районів, відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, погіршить якість надання послуг населенню і бабусі треба буде їхати за довідкою за сотні кілометрів – це маячня. Адже базові послуги будуть надаватися на рівні громад, де будуть існувати Центри надання адміністративних послуг. Вони будуть підтримуватися державою, яка виділятиме на них кошти. Тому їхати нікуди не треба», - сказав міністр.

За його словами, така ж ситуація і з опорними лікарнями, які передбачені відповідною діючою конфігурацією. Саме там люди зможуть отримати кваліфіковану допомогу і не їхати до районного чи обласного центру.

Чернишов також зазначив, що незабаром громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою. Це надасть можливість підвищити якість послуг населенню і створить додаткові умови для розвитку конкретних територій.

Що ж до прийнятого закону, то, на його думку, це компромісний і остаточний варіант, який відповідає і методиці, і логіці формування адміністративно-територіального устрою, який потребував змін.

Як повідомлялося, наразі в Україні замість 490 районів буде створено 136. Зокрема, на Миколаївщині таких буде 4, замість 19.