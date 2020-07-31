Прикордонники України та Білорусі проводять операцію "Зубр-2020"
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
"На кордоні з Білоруссю для протидії протиправній діяльності триває спільна прикордонна операція. Такі спільні заходи між прикордонниками України та Республіки Білорусь відбуваються на регулярній основі щороку за домовленістю прикордонних відомств", - йдеться у повідомленні.
Цьогорічні заходи триватимуть до кінця жовтня.
До патрулювання державного кордону, окрім прикордонних нарядів, залучається пілотована та безпілотна авіація.
Відбувається регулярний обмін інформацією на рівні прикордонних загонів, у тому числі через спільний контактний пункт «Житомир-Пінськ».
Крім того, вчора прикордонники Білорусі поінформували Державну прикордонну службу України про те, що органами Державного прикордонного комітету РБ проводяться заходи з посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону, в т.ч. в межах спільної спеціальної прикордонної операції «Зубр-2020», шляхом прийняття додаткових заходів контролю за порядком відвідування і перебування громадян у прикордонний зоні та прикордонній смузі.
фото: Держприкордонслужба