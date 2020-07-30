Госпіталі для ветеранів зможуть підписати додаткові угоди за програмою медгарантій — МОЗ

Госпіталі для інвалідів та ветеранів війни отримають можливість підписати додаткові угоди для дофінансування за програмою медичних гарантій так званого перехідного фінансування.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найближчим часом вже розпочнеться це контрактування. Завершується погодження усіх нормативних документів, візування Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, оскільки процедура потребує таких погоджень. Це достатньо складний процес, проте додаткове фінансування буде з липня 2020 року», - сказала Микичак.

За її словами, загалом в країні працює 30 госпіталів для інвалідів та ветеранів війни, в яких розгорнуто 6517 ліжок різного профілю.

За аналізом їх власників — обласних рад, на три квартали 2020 року мінімальна потреба у фінансуванні становила 648 млн грн. «Таким чином госпіталі ветеранів війни недоотримали фінансування у 2020 році за програмою медичних гарантій майже 272 млн грн. Це дуже велика сума. Значна частина госпіталів сьогодні не може забезпечити увесь спектр медичної допомоги, медичної послуги, харчування в тому обсязі, який передбачений чинним законодавством», - додала посадовець.

Вона нагадала, що фактично фінансування госпіталів цього року здійснювалося за цільовою медичною субвенцією з державного бюджету, а з квітня їх, які і більшість закладів охорони здоров'я, перетворили в комунальні некомерційні підприємства, які уклали угоди з Національною службою здоров'я на три квартали 2020. Загалом сума підписаних контрактів становила 377 млн 65 тис. грн. «Це фінансування 28 госпіталів ветеранів, оскільки два інших перебувають на державному фінансуванні та підпорядковані безпосередньо МОЗ», - сказала заступник міністра.

Як відомо, в Україні на диспансерному обліку у закладах охорони здоров'я станом на 1 січня 2020 року перебували 884 800 ветеранів воєн і 205 612 учасників антитерористичної операції, серед них – 9 476 інвалідів і 196 136 учасників АТО.