Томаж Менцін, Посол Республіки Словенія в Україні 

Словенія в 2004 році першою з колишніх югославських республік долучилася одразу до НАТО й Євросоюзу, і, напевно, могла б поділитися з Україною досвідом цього успіху. А ще Словенія готова допомогти Україні в реформах на шляху до Європи. Словенія підтримує євроатлантичні прагнення України і вважає її «гордою країною зі слов’янським духом»... Про все це і не лише в інтерв’ю Укрінформу розповідає Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін. СПОСТЕРІГАЄМО СТАБІЛЬНЕ 30% ЗРОСТАННЯ ТОВАРООБІГУ - Ви стали послом в Україні влітку минулого року. Отже минув рік на цій посаді і можна підбивати перші підсумки. Які вони для вас? - Це був цікавий рік. Вже через кілька днів після мого приїзду відбулися парламентські вибори, у результаті яких до влади прийшли нові політичні сили, тому я теж відразу зміг відчути атмосферу свіжих віянь та очікувань. Мої перші завдання були пов'язані з встановленням нових контактів та збереженням старих, адже свою роботу з розвитку відносин між країнами я не починав з нуля. Досить швидко я отримав нагоду зустрітися й познайомитися з новими людьми та отримав позитивне відчуття, що динаміки та свіжих ідей і в майбутніх відносинах Словенії з Україною не бракуватиме.

Після одного року роботи можу сказати, що економічні взаємозв'язки розширюються, адже ми спостерігаємо стабільне 30% зростання товарообігу. Ми добре працювали у сфері культурної дипломатії, реалізували кілька великих проектів, які були пов'язані зокрема з промоцією прав людини, передусім людей похилого віку. Я дуже радий, що цю тему ми могли представити разом з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та головою комітету пані Галиною Третьяковою. У Верховній Раді України була також встановлена група дружби зі Словенією, яку очолюють депутати Олег Бондаренко та Денис Герман. У ЧОМУ СЕКРЕТ УСПІХУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СЛОВЕНІЇ? - Словенія в 2004 році першою з колишніх югославських республік долучилася одразу до НАТО й Євросоюзу. Для деяких інших цей процес триває й досі. Як гадаєте, чому вам це вдалося? - Словенія прийняла рішення щодо членства у євроатлантичних організаціях, власне, вже одночасно з рішенням про суверенітет на плебісциті 1990 року, а потім пізніше, вже після етапу успішної підготовки - на референдумі щодо вступу до ЄС та НАТО у 2003 році. Тоді за вступ до ЄС проголосувало майже 90% виборців, а за вступ до НАТО - 66%. Підготовка до вступу розпочалася дуже швидко після здобуття незалежності. Словенія повинна була виконати ряд вимог. Слід зазначити, що словенцям у цьому питання були увесь час притаманні єдність та рішучість, а також старанність при виконанні роботи. Щось подібне вдалося реалізувати лише сусідній Хорватії.

Тож у 1999 році для Словенії набула чинності Угода про асоціацію з ЄС, у березні 2004 вона стає членом НАТО, а у травні - членом ЄС. Після цього у 2007 році приєднується до Шенгенської зони та вводить євро. - Україна на державному рівні декларує своє прагнення долучитися до Євросоюзу й НАТО, соцопитування також підтверджують таке бажання більшості українців. Але для нас цей процес є набагато складніший, ніж для Словенії. Що б ви могли порадити Україні в цьому сенсі? - Добре, що таке рішення підтримує переважна більшість українців. Зараз на часі складний і відповідальний передвступний період. До цього треба підійти із завзяттям та максимальним професіоналізмом. І, звичайно ж, слід заручитися належною політичною підтримкою, отримати необхідні фінансові й кадрові джерела. - І який ваш прогноз щодо того, коли Україна може долучитися до ЄС та НАТО? - Важко визначити точні дати. Сценарії, як їх іноді намагаються спрогнозувати політики, часто не є достатньо продуманими. Але будьмо оптимістами, а ще краще амбітними. Словенія у будь-якому випадку підтримує євроатлантичні прагнення України і працюватиме у цьому напрямку й надалі.

СЛОВЕНІЯ НАДАСТЬ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ В РЕФОРМАХ - Коли вас призначили послом в Україні, ви сказали, що Словенія готова надати допомогу в здійсненні системних реформ, зокрема, у процесі децентралізації. Яким досвідом готова поділитися ваша країна? -Ми всі добре знаємо, що реформа децентралізації є однією з наріжних, і я радий, що це усвідомлює також законодавча та виконавча влада України. Децентралізація дозволить населенню, яке проживає віддалено від великих центрів та столиці, відчути більше сили, розширить можливості самостійного прийняття рішень, дозволить тримати у своїх руках управління своїми громадами. Така реформа вимагає великих зусиль. Це особливо відчутно, коли йдеться про представлення реформи старим місцевим структурам, оскільки не всі відразу вбачають у ній поштовх до розвитку, а також звичайним громадянам, особливо більш вразливим категоріям, які мають одними з перших відчути переваги таких змін. - Які напрямки співпраці між Словенією та Україною є найбільш перспективними? - Ми маємо зробити якомога більше для економічного співробітництва. Але перш за все ми маємо навчитися прислухатися до бажань та інтересів один одного. А перспективних сфер для співробітництва завжди вистачатиме.

ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ - НА ВИСОКОМУ РІВНІ - Перед призначенням послом в Україні ви, як дипломат, спеціалізувалися на правах людини – у Міністерстві закордонних справ Словенії, у постійному представництві Словенії в Женеві. Що можете сказати про дотримання прав людини в Україні? - Україна та ЄС проводять регулярний діалог щодо прав людини. Остання така зустріч відбулася 23 червня у Брюселі. У ході зустрічі також співпрацювала Словенія. Разом ми робимо висновок, що рівень дотримання прав людини в Україні є досить високим. Фахівці та зовнішні спостерігачі відзначають достатньо високий рівень знання та усвідомлення значення прав людини в Україні та необхідність їх подальшого просування, підвищення рівня їх дотримання. Словенське посольство також працює у цьому напрямку. Так, ми вже підготували дві виставки, присвячені захисту прав людей похилого віку: одну в кулуарах Верховної Ради України, другу в Укрінформі. Круглий стіл у форматі відеоконференції, який ми організували 6-го липня разом з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, дозволив нам провести широке обговорення теми прав людей похилого віку як однієї з найбільш вразливих соціальних груп. Для Словенії ця тема є особливо близькою. Безумовно, треба бути уважним до кожної новини, що стосується порушення прав людини, незалежно від того, де і коли це сталося. На жаль, у цьому сенсі ситуація є дуже критичною на окупованих територіях на сході України. Так само й в окупованому Криму. На обох територіях неможливий доступ для міжнародних організацій та спостерігачів - з метою перевірки стану дотримання прав людини.

ТУРИЗМ ДО СЛОВЕНІЇ Є СПЕЦИФІЧНИМ - Словенія – одна з балканських країн, яка пропонує відпочинок на морі, зокрема, й для українців. Але відпочинок у Словенії – дещо дорожчий, ніж у сусідніх Хорватії чи Чорногорії, й пропозиції не такі широкі. Чим це пояснюється? - Словенія не є балканською країною вже у географічному розумінні. Тому її туризм є інакшим і більш специфічним. Можемо говорити про більш бутиковий, активний та зелений туризм. Країну потрібно відвідати й пізнати на власні очі. Масового туризму тут мало, немає й великих курортів подібно до тих, які ми зазвичай відвідуємо в Адріатиці. Стандарт порівняно вищий, що позначається на цінах, але, наприклад, у альпійській частині, вони все ж нижчі аніж у традиційних альпійських країнах. Важливим є зимовий (спортивний) та термальний туризм. Словенія запрошує гостей протягом усього року. УКРАЇНА – ГОРДА КРАЇНА ЗІ СЛОВ’ЯНСЬКИМ ДУХОМ - За рік своєї роботи тут, ви, напевно, зрозуміли менталітет українців. Як би ви його охарактеризували і порівняли з менталітетом словенців? - Насправді, я не помітив великої різниці в менталітеті. Зрештою, багато наших предків ще сто років тому проживало навіть в одній країні, тому деякі спільні традиції можна помітити й сьогодні. Можливо, словенці краще дисципліновані, коли йдеться про дотримання карантинних заходів у боротьбі з COVID-19.