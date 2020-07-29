Вступна кампанія - 2020: мінімальний бал "на бюджет" — 125

Мінімальний конкурсний бал для вступників в університети складає 125 балів, а для окремих спеціальностей встановлені інші мінімальні конкурсні бали.

Про це на брифінгу розповів гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Конкурсний бал при поданні заяви на бюджетне місце має становити не менше 125 балів. Якщо вступник має менш як 125 балів, він може розраховувати лише на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на усіх спеціальностях за рівнем бакалавра", - сказав Шаров.

Також, за його словами, для вступників на спеціальності фармація, промислова фармація мінімальний бал, за ініціативою Міністерства охорони здоров'я, має складати не менше 130 балів.

На спеціальності галузі знань право, публічне управління, міжнародні відносини мінімальний конкурсний бал має становити не менше 140.

На медичні спеціальності мінімальний конкурсний бал сертифікатів з другого та третього предметів ЗНО має становити не менше 150 балів. Ця вимога висувається і для сертифікатів ЗНО вступників на контрактну форму навчання.

Як повідомляв Укрінформ, вступна кампанія у заклади вищої освіти розпочнеться з 1 серпня.