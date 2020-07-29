Мобільні оператори попереджають про шахрайство через перенесення номерів

Спрощення послуги перенесення мобільного номера до іншого оператора незареєстрованим абонентом має ризики шахрайства.

На цьому наголосили українські мобільні оператори на круглому столі в Києві «Наслідки та ризики змін в регулюванні послуги перенесення мобільних номерів».

«Регулятор запроваджує нововведення - можливість перенесення знеособленого абонента. Ця процедура може створити нові можливості для шахрайства. Ми маємо інформацію від банків, що це відбувається вже зараз, а нововведення лише збільшать таку можливість. Якщо номер буде перенесено шахрайськими діями до іншого оператора, абонент, в якого зникне цей номер, зв'язуватиметься насамперед зі своїм оператором із запитанням, чому в нього не працює мобільний зв'язок, а той лише зможе відповісти, що його номер було перенесено», - зазначив директор з маркетингу «Київстар» Павло Даніман.

Він застеріг, що за таких умов абонент на досить тривалий час залишиться без зв'язку, доступу до своїх банківських рахунків, месенджерів, які ідентифікуються за телефонними рахунками, а вся його ідентифікація може зникнути чи перейти в інші руки.

На думку Данімана, регулятор запропонував спростити перенесення мобільного номера через те, що за рік цією послугою скористалося лише 0,1% від усіх абонентів мобільного зв’язку, а це дуже мало. Натомість він нагадав, що контрактні абоненти, які хочуть перенести свій номер до іншого оператора, можуть скористатися безпечною послугою так званого «єдиного вікна».

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Водночас директор з регуляторного забезпечення «Київстар» Олександр Когут наголосив, що саме безіменність абонента (в Україні 90% передоплатних абонентів – ред.) створює великі ризики шахрайства при перенесенні мобільного номера від одного оператора до іншого.

«Коли в оператора-донора немає можливості ідентифікувати абонента, який зібрався переходити до іншого оператора, і замість цього абонент приходить до оператора-реципієнта, ось тут саме й виникає великий ризик. Українці мають великі втрати грошей внаслідок маніпуляцій і шахрайства з картками й телефонами, підміною сім-карт. Якщо це буде ухвалено, регулятор НКРЗІ спрощує шахраям доступ до номерів абонентів, їхню портацію перенесення», - зазначив Когут.

Тим часом, у регулятора пояснюють нововведення складністю й витратністю послуги перенесення номера і намаганням зробити її простішою. А випадки шахрайства там пов’язують не зі зміною абонентського номера, а сім-картки.

«Низький попит на послугу пов'язаний зі складним і витратним для споживача алгоритмом надання послуги перенесення номера. Споживачу треба мінімум тричі звернутися до представників різних операторів. При цьому сервісних центрів обслуговування абонентів стає чимдалі менше. Зміни дозволять спростити порядок подання заяв на ППН і процес ідентифікації абонента, який подає відповідну заявку, і запровадити принцип одного вікна. А випадки шахрайства пов’язані не зі зміною абонентського номера, а зі зміною сім-картки, і це вже перебуває в іншій площині», - зазначив Григорій Гриша, заступник директора департаменту зв'язку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Натомість, як вважає Людмила Цейтліна, начальниця відділу проектно-аналітичної роботи «Vodafone Україна», ППН не було введено своєчасно (Україна стала останньою в Європі, де послуга почала діяти в 2019 році – ред.), а тому її вплив на ринок телекомунікацій не є таким значним. І навряд чи це пов'язано з тим, що ця послуга є складною.

«Отримання цієї послуги не є складним, і зважаючи на сьогоднішній стан мобільного ринку й економічний стан в Україні, є релевантним саме для того, щоб захищати абонента. І за наших найоптимістичніших прогнозів, ніколи вплив на ринок послуги ППН не перевищував 5%», - зазначила вона.

Інтереси абонентів суттєво змінилися в бік насамперед безпеки та довіри до цифрового середовища, в якому проходить повсякденне життя. Відповідно «захист ідентичності від злочинних зазіхань має стати категоричним імперативом і для провайдерів, і для органів влади», вважає експерт ринку телекомунікацій Роман Хімич.

«Останнім часом виник, набрав сил і став всюдисущим принципово новий феномен – цифрова ідентичність. Під нею слід розуміти всі цифрові активи – адреса електронної пошти, номери телефонів, облікові записи, сайти, блоги. Вони, по-перше, однозначно асоціюються з людиною, а, по-друге, виконують часто виняткову роль в її житті. Цифрова ідентичність – це не просто нова сутність, це одна з найважливіших нових цінностей. Відсутність телефону не стає катастрофою, а ось крадіжка ідентичності – номеру телефону, а через нього месенджерів, Фейсбука, блогів тощо – майже завжди означають серйозні й довгострокові проблеми для людини», - наголосив експерт.