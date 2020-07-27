У липні на воді загинули понад 180 українців - ДСНС
Про це повідомляє ДСНС.
«Станом на 26 липня на водних об’єктах України від початку місяця загинуло більше 180 осіб, з них понад 70 дітей», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність.
У зв’язку з цим рятувальники вкотре закликають українців неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання.
Окрім того, не можна вилазити на попереджувальні знаки, буї; стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього; використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин тощо; вживати спиртні напої до та під час купання.