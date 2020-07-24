Дивитися онлайн-ТБ на Ланет TV. Українське телебачення онлайн

Насолоджуйтеся переглядом улюблених ТВ-програм у зручний для вас час з інтернет-телебаченням від Ланет.TV

З кожним роком все більше телеглядачів обирають дивитися ТБ онлайн. Інноваційний сервіс інтернет-мовлення Ланет.TV пропонує користувачам високу якість зображення, велику кількість культових ТВ каналів онлайн, мобільність перегляду та безліч інших переваг, які роблять користування онлайн-ТБ дійсно зручним та приємним.

З інтернет-телебаченням від Ланет.TV кожен користувач отримує можливість самостійно керувати переглядом, дивитися канали онлайн на будь-якому зручному пристрої у будь-який зручний час. Більше не доведеться змінювати плани, адже очікуваний футбольний матч, кульмінація серіалу чи реаліті-шоу в прямому ефірі доступні тепер не лише на екранах телевізорів і ноутбуків, але й на будь-яких інших Андроїд-пристроях з доступом до Інтернету. Більше того, з онлайн-ТБ від Ланет.TV можна дивитися улюблені передачі онлайн одразу на декількох пристроях одночасно. Члени вашої сім’ї не витрачатимуть час на пошук компромісів, адже з онлайн-телебаченням кожен зможе обрати найбільш цікавий контент, а допоможе у цьому інтерактивна телепрограма.

До того ж, завдяки функції паузи та перемотки відео до 2-х годин, користувачі сервісу можуть самостійно керувати переглядом. Якщо ви досі не розумієте, як дивитися ТБ через Інтернет, саме час це змінити, адже до 01.09.2020 усі нові користувачі сервісу Ланет.TV можуть скористатись публічним промокодом tv_lito, активувавши який ви отримаєте по 75 грн на основний та бонусний рахунки. Цих коштів вистачить, аби замовити пакет /BAZA на 15 тижнів, у якому зібрано найпопулярніші вітчизняні та зарубіжні телеканали у Full HD-якості. Скористатися промокодом можуть не лише нові користувачі, але й абоненти, які вже зареєстровані у сервісі Ланет.TV, проте досі не користувалися публічними промокодами та платними підписками.