ДБР скерувало до суду справу щодо хуліганських дій експрацівників СБУ

ДБР скерувало до суду справу щодо хуліганських дій експрацівників СБУ

Укрінформ
До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох колишніх працівників Служби безпеки України, яких обвинувачують у побитті активіста Автомайдану у 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта запасу Служби безпеки України та полковника запасу Служби безпеки України, які обвинувачуються у хуліганстві", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, слідство встановило, що 12 червня 2015 року між експрацівниками СБУ виник конфлікт з активістом ГО "Автомайдан" під час руху на автомобілі Volkswagen Touareg по вул. Лаврській у м. Києві, і внаслідок конфлікту вони побили активіста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у Києві.

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