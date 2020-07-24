ДБР скерувало до суду справу щодо хуліганських дій експрацівників СБУ

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох колишніх працівників Служби безпеки України, яких обвинувачують у побитті активіста Автомайдану у 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта запасу Служби безпеки України та полковника запасу Служби безпеки України, які обвинувачуються у хуліганстві", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідство встановило, що 12 червня 2015 року між експрацівниками СБУ виник конфлікт з активістом ГО "Автомайдан" під час руху на автомобілі Volkswagen Touareg по вул. Лаврській у м. Києві, і внаслідок конфлікту вони побили активіста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління ДБР, розташованого у Києві.