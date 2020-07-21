"Зелений" Волошин: затримали двох осіб, які облили депутата

Столична поліція затримала двох осіб за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо народного депутата України.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні близько 12-ої години біля Верховної Ради України на вулиці Грушевського невідомі облили народного депутата України рідиною зеленого кольору. Поліцейські негайно відреагували на протиправні дії та затримали двох осіб”, - йдеться у повідомленні.

Затриманих для надання пояснень та з’ясування усіх обставин й причин скоєного доставили до Печерського управління поліції.

Відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень відповідно до вимог чинного законодавства.

Перевірка триває.

Як повідомив сам народний депутат Волошин, лікарі зафіксували у нього опік рогівки, але загрози для зору немає.

"Мене не облили, а зі спини налетіли групою і вдарили трохи нижче лівого ока рукою з затиснутою в ній кулькою з зеленкою в обличчя. Є сліди удару і зафіксований лікарями опік рогівки. На щастя, зір вже майже відновився", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося, перед початком позачергового засідання парламенту народного депутата парламентської фракції “Опозиційна платформа За життя” Олега Волошина облили зеленкою на подвір’ї Верховної Ради.