Офіс генпрокурора має виплатити люстрованим близько 50 мільйонів – Венедіктова

У судах наразі перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур, і 676 з них стосуються поновлення на роботі в Офісі генпрокурора.

Про це на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У судах наразі перебувають 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур. Зокрема, 15 – про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора, 676 – це про поновлення на роботі в Офісі генерального прокурора. І 315 – про поновлення прокурорів регіональних прокуратур. При цьому це не тільки поновлення на роботі, це і відшкодування моральної шкоди, безпосередньо зобов’язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу … тобто, це комплексні позови, які будуть мати системні наслідки», - сказала вона.

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Венедіктова повідомила, що суди вже розглянули 34 позови, «з них відмовлено у задоволенні – 9, це про поновлення на посаді, задоволено – 15 позовів і стягнено на користь позивачів ще 4, 8 млн грн, тобто, ці кошти вже ОГП мусить виплатити».

«Крім того, у нас є питання люстрації. На сьогоднішній день вже десь 60 позовів задоволено. «Полюстрованим» треба виплатити десь 50 млн грн», - зазначила генпрокурор.

Вона уточнила: щодо люстрованих прокурорів була створена окрема комісія, яка займатиметься переатестацією тільки люстрованих прокурорів, причому, вона була створена за тими ж критеріями, як і інші комісії.

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