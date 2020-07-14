Іспит на права: теорію почнуть писати на відео з 17 липня

В Україні з п’ятниці, 17 липня, запрацює обов’язкова відеофіксація теоретичної частини іспиту на водійські права.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З п’ятниці у нас вже відеофіксація теоретичної частини іспиту обов’язкова, і вже той, хто складає іспит (на права – ред.), не зможе відмовитися (від такої фіксації – ред.). Це з п’ятниці, тобто вже за кілька днів, почне працювати», - сказав радник міністра.

У Міністерстві внутрішніх справ запланували запровадити відеофіксацію складання практичного іспиту для отримання водійських прав ще у травні 2018 року.