Справа Гандзюк: суд розглядає апеляцію на арешт Мангера

Київський апеляційний суд розпочав засідання з розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар суду Тетяна Геведзе.

«Вже розпочався розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід (Мангеру – ред.)», - сказала вона.

Як повідомлялося, херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу було засуджено на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк. У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.

27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Водночас активісти заявили, що вважають передчасною передачу справи Гандзюк до суду. За їх словами, правоохоронці не завершивши проведення усіх слідчих дій.

11 червня Мангеру вручили постанову про відновлення досудового розслідування, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 червня Печерський райсуд Києва заарештував Мангера до 28 липня без права внесення застави.