Серед прикордонників підтвердили три нових випадки COVID-19

За минулу добу підтверджено три нові випадки інфікування українських прикордонників коронавірусом.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Минулої доби підтверджено три нові випадки інфікування прикордонників”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також надійшли результати тестів працівниці відомства з Львівщини, яка померла минулого тижня в лікарні. У 65-річної жінки були супутні хвороби, а ПЛР-тестування підтвердило коронавірус, інформують у ДПСУ.

Таким чином, станом на 9 липня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби зафіксовано 117 позитивних тестів на COVID-19. З-поміж загальної кількості інфікованих одужала 81 особа, ще 34 продовжують лікуватися – 13 стаціонарно та 21 амбулаторно. Зафіксовано два летальні випадки.

Під контролем медиків також перебуває понад 120 прикордонників, які контактували з хворими.

Як повідомлялося, станом на 9 липня в Україні лабораторно підтверджені 51 224 випадки COVID-19, з них 1327 летальних, 23 784 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 810 нових випадків.