Справа Шеремета: розгляд апеляції Антоненка відклали на 13 липня

Київський апеляційний суд відклав на 13 липня розгляд апеляційної скарги захисту Андрія Антоненка на обрання йому запобіжного заходу.

Відповідне рішення прийнято у четвер, 9 липня, повідомляє Укрінформ.

"Колегія суддів ухвалила: оголосити перерву до 13 липня 10:30", - заявив головуючий суддя.

Таке рішення у суді ухвалили в зв'язку з необхідністю надіслати запит до Печерського районного суду щодо наявності чи відсутності одного з томів кримінальної справи.

Раніше Київський апеляційний суд відклав на 9 липня розгляд апеляційної скарги у зв’язку з необхідністю вивчення адвокатами Антоненка клопотання обвинувачення.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідну суму зібрали менше ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.