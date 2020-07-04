Акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета відбулася біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Харкові пройшов мітинг на підтримку підозрюваних у справі Шеремета / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Більше 200 днів у статусі підозрюваних під арештом перебувають троє людей - музикант, він же сержант ООС Андрій Антоненко, волонтер та дитячий лікар Юлія Кузьменко і військова медсестра Яна Дугарь, хоча доказів проти них у слідства немає. Більш того, захисники визначили 17 розбіжностей з реальними фактами у версіях обвинувачення. Тому треба припинити цей процес, а підозрюваних відпустити", - зазначив у своєму слові співорганізатор акції, лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

Співорганізатор акції, лідер обласного осередку партії "Демократична сокира" Микита Соловйов підкреслив, що вважає підозрюваних "призначеними", бо "їх ще до суду оголосили винними, і це - порушення закону, проти чого ми виступаємо. Вимагаємо припинити переслідування людей, проти котрих немає жодних доказів і вважаємо, що це відбувається з політичних підстав".

Загалом в акції взяли участь більше півсотні активістів політичних партій та громадських організацій: "Євросолідарність","Національний корпус", "Демократична сокира", "Світанок", "Харківський антикорупційний центр", "Спілка ветеранів АТО". Мітингувальники тримали плакати з написами: "Досить брехні", "200 днів: де докази?", "Free riff", "Сьогодні РІФ, завтра ти", "Avakov off", "Коли почнуть шукати справжніх вбивць?" тощо.

На завершення учасники акції запалили десять фаєрів та скандували "Досить брехні!".

Порядок на акції, у тому числі, додержання правил карантину (усі учасники були у масках) забезпечили наряди поліції. Інцидентів не було.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

У Нацполіції 2 липня повідомили, що готові направити до суду справу Шеремета.