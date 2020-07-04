Акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета проходить у Києві

У столичному парку ім. Тараса Шевченка проходить акція "200 днів брехні" на підтримку музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко і військової медсестри Яни Дугарь, які є підозрюваними у справі убивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід організували "Основа Майбутнього" та ініціативні групи "FreeRiff" і "FreeKuzmenko".

Акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Участь у акції беруть декілька сотень людей, серед яких родичі і друзі ув'язнених.

Метою заходу є привернення уваги до доказів невинуватості та фактів фабрикації справи Шеремета, зазначають організатори.

Учасники тримають портрети Кузьменко, Антоненка і Дугарь, а також плакати з написами "AVAKoff", "Досить брехні", "МВС=брехун", "Поліція шукає призначенців убивств" та ін.

Навпроти червоного корпусу університету ім. Т.Шевченка проходить концерт, де виконали свої пісні музиканти Христина Панасюк, Олекса Бик і Алла Мартинюк.

"Я прийшов сюди, бо вважаю, що правосуддя в нашій країні затоптане. Люди, яким інкримінують убивство, уже більше двохсот днів перебувають у в'язниці, а доказів їхньої вини так ніхто і не надав. Тому ті, хто їх звинувачував, мають сісти на їхнє місце, а Юля, Яна і Ріф мають вийти на свободу", - сказав перед своїм виступом Олекса Бик.

Після акції в парку її учасники пройдуть колоною до Офісу Президента і Міністерства внутрішніх справ.

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Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

У Нацполіції 2 липня повідомили, що готові направити до суду справу Шеремета.