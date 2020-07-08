Під будівлею Печерського районного суду міста Києва, який продовжить обрання запобіжного заходу п’ятому Президенту України Петру Порошенку, проходить кількатисячна акція.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, біля будівлі суду встановили сцену з написом «Барикада 3:0», звучать патріотичні пісні.

Учасники акції тримають в руках прапори України, кримськотатарського народу, плакати з написами на підтримку Порошенка тощо.

Також присутні дружина Петра Порошенка Марина, депутати з фракції «Європейська солідарність» та інші.

На місці працюють правоохоронці, поліція діалогу. Ситуація спокійна.

Під Печерським судом – акція на підтримку Порошенка / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, Печерський райсуд столиці переніс на 8 липня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

8 липня адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно Порошенка щодо призначення ним Семочка.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.