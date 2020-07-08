Відпочинок Порошенка на Мальдівах: ДБР оголосило підозру експрикордоннику

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)» - йдеться в повідомленні.

Як заявили в Офісі генпрокурора, слідством встановлено, що прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через кордон України, всупереч існуючого порядку, поза пунктом пропуску, Президента України та осіб, що його супроводжували, на відпочинок на Мальдіви.

Наразі слідством також перевіряється причетність цього військовослужбовця та інших осіб з-поміж керівництва Державної прикордонної служби України і Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску, додали у відомстві.

«На даний час встановлюється коло всіх службових осіб, причетних до організації створення та використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України. Їхнім діям буде надано належну правову оцінку», - зазначається в повідомленні.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялося, ДБР розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка. Справа стосується відпочинку Порошенка на Мальдівах у січні 2018 року.

Зокрема, слідчі ДБР перевірять інформацію щодо незаконного переправлення Порошенка через держкордон з використанням підроблених документів.

Фото: gp.gov.ua