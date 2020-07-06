Пашинському вручили обвинувальний акт у "справі Хімікуса"

Народний депутат Верховної Ради V-VIII скликань Сергій Пашинський отримав обвинувальний акт у так званій "справі Хімікуса".

Про це він сам повідомив на сторінці у Facebook.

"Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій "справі Хімікуса". 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт", - написав Пашинський.

Як повідомлялося, 7 жовтня Печерський райсуд арештував Пашинського до 4 грудня без альтернативи внесення застави.

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату України у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між Пашинським і громадянином В'ячеславом Хімікусом. Під час нього Пашинський дістав свою нагородну вогнепальну зброю (пістолет марки Glock-19) та вистрелив чоловіку в ліву ногу.

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Хімікус отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Фото: Радіо Свобода